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Нурмагомедов может быть лишен чемпионского титула — глава UFC

Спорт

Комиссия Невады, которой подчиняется UFC, может принять «жесткое решение»

Нурмагомедов может быть лишен чемпионского титула — глава UFC
YouTube.com|Время спорта
Хабиб Нурмагомедов

Вашингтон, 7 октября 2018, 20:58 — REGNUM  Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, который в ночь на 7 октября в Лас-Вегасе победил ирландца Конора Макгрегора, может быть лишен чемпионского пояса. Об этом, как передает Матч ТВ, сообщил глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт на пресс-конференции после боя.

«Я не могу гарантировать на 100%, что у Хабиба не отберут чемпионский пояс после случившегося», — сказал Уайт.

По его словам, комиссия Невады, которой подчиняется UFC, может принять «жесткое решение» по инциденту после боя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поединок за звание чемпиона UFC в легком весе между Макгрегором и Нурмагомедовым состоялся в Лас-Вегасе в ночь на 7 октября. В четвертом раунде российский боец смешанного стиля провел стремительную атаку и удушающим приемом принудил ирландца к капитуляции.

После боя Нурмагомедов вступил в перепалку с представителями команды Макгрегора, которая завершилась потасовкой.

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