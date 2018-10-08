Москва, 8 октября, 2018, 04:37 — ИА Регнум. Россия может ввести безвизовый режим с Грузией, однако этому мешает отсутствие дипломатических отношений. Тбилиси продолжает враждебную деятельность против Москвы на международной арене, заявил замминистра иностранных дел России Григорий Карасин в интервью «Известиям», опубликованном 8 октября.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Грузии

Тбилиси, как и ранее, не идет на восстановление дипломатических отношений и продолжает враждебную Москве деятельность на международных площадках. К примеру, охотно участвует в натовской стратегии сдерживания России, отметил дипломат.

«Прямо предупреждаем грузинских партнеров, что такое поведение ставит под угрозу начатый в 2012 году процесс нормализации отношений», — подчеркнул Карасин.

Перспектива безвизового режима между странами есть, однако реализовать её на практике трудно без дипломатических отношений. Вместе с тем есть и положительные изменения в российско-грузинских отношениях. Так, в 2018 году товарооборот может побить рекорд 2017 года и достичь $1 млрд, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ негативно оценили влияние на российско-грузинские отношения стремления Тбилиси в НАТО. Грузия играет «неблаговидную роль» в приближении альянса к границам России и ее союзников на Кавказе, заявил Григорий Карасин.

Читайте также: МИД РФ: Роль Грузии в союзе с НАТО неблаговидна