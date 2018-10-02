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МИД РФ: Роль Грузии в союзе с НАТО неблаговидна

Политика

Военное сотрудничество Грузии с НАТО остается серьезнейшим раздражителем для двусторонних отношений

Прага, 2 октября 2018, 06:07 — REGNUM  Роль, которую играет Грузия, стремящаяся вступить в НАТО, отрицательно сказывается на российско-грузинских отношениях, сообщили в МИД РФ.

По итогам переговоров, состоявшихся в Праге 1 октября между заместителем российского министра иностранных дел Григорием Карасиным и спецпредставителем премьер-министра Грузии Зурабом Абашидзе, в министерстве отметили:

«Несмотря на весь накопленный позитив, серьезнейшим раздражителем для двусторонних отношений остается военное сотрудничество Грузии с НАТО. Г.Б.Карасин указал на весьма неблаговидную роль, которую Тбилиси играет в приближении этого военного блока к границам России и ее союзников на Кавказе».

Российское внешнеполитическое ведомство указало на отрицательную роль для диалога между Москвой и Тбилиси, которую играют недружественные высказывания грузинских высокопоставленных представителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Карасин и Абашидзе отметили рост эффективности экономических российско-грузинских отношений. Так, за семь месяцев товарооборот между странами вырос практически на 45%.

Читайте ранее в этом сюжете: В Праге состоялись российско-грузинские переговоры

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