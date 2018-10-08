Москва, 8 октября, 2018, 05:28 — ИА Регнум. Напряженность на внутреннем топливном рынке растет вместе с убытками. Мелкооптовые цены на бензин стали почти такими же, как во взрывном мае, а ожидания игроков негативны по причине повышения акцизов, предстоящего в январе, и не исчерпывающе ясного механизма дальнейшего регулирования рынка. О том, что происходит в России с ценами на бензин, пишет в своей статье редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензиновая лихорадка в России

Самый мрачный прогноз, как пишет «Газета Вечорка», сделали розничные продавцы топлива в Забайкалье: к концу следующего года бензин может стоить 70 рублей. А, согласно сделанному еще в августе прогнозу Российского топливного союза, розничная цена на автомобильное топливо вырастет в следующем году примерно на 4,4 рубля за литр.

Пока что на автозаправках 22 крупных городов за последнюю неделю сентября цены выросли, несмотря на договоренности о заморозке розничных цен в обмен на снижение топливных акцизов. Антирекорд принадлежит Хабаровску: +1,1%, за ним следуют Якутск с 0,7% и Кызыл с 0,4%.

Сами же участники рынка до сих пор не понимают, какие именно меры примут регуляторы для защиты внутреннего рынка, в частности, как защитят его в условиях нефтяного экспорта, чья привлекательности при падении рубля выросла. И, конечно, каким образом власть защитит рядового потребителя от очередного взлета цен на бензин.

Читайте статью Бензин по 100 рублей? Что происходит на рынке нефтепродуктов и другие публикации Светланы Шаповаловой в проекте «Бензиновый ажиотаж».