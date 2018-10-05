Бензин по 100 рублей? Что происходит на рынке нефтепродуктов

Светлана Шаповалова, , 10:28 — REGNUM

Нефтяной рынок на подъеме. Некоторые инвесторы в США и Европе начали ставить на то, что нефть Brent взлетит до $100 за баррель уже в ближайшие пару месяцев, следует из данных бирж NYMEX и ICE.

Беда и «конские цены»

Хотя ещё недавно никто не прогнозировал, что цена перевалит за $80 за баррель и продолжится тренд на возрастание. В этих условиях, по самым приблизительным подсчётам, российские нефтяники по итогам 2018 года могут получить минимум 1 трлн руб сверхдоходов. Но с внутренним рынком всё сложнее.

Вот и президент Лукойла Вагит Алекперов уже публично заявил, что правительству не нужно с 1 января поднимать акциз на бензин, поскольку это спровоцирует новый бензиновый ажиотаж.

Вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко с этим утверждением согласен.

«Если вернут акцизы, будут конские цены и будет беда. Потому вполне можно оставить всё как есть», — отметил он в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Но, в отличие от своего коллеги, полагает, что вертикально интегрированным нефтяным компаниям сейчас выгодно любое развитие событий, учитывая то, какие колоссальные деньги с высоких экспортных цен на нефть и нефтепродукты они сейчас получают.

Читайте также: «Будут конские цены и будет беда»: о повышении акцизов на бензин

Субсидиям быть

Вместе с тем у участников рынка до сих пор нет понимания по поводу того, что в итоге предпримут регуляторы, как защитят внутренний рынок и что противопоставят нефтяному экспорту, ставшему безмерно привлекательным в условиях падения рубля? А самое главное — как государство намерено защитить простых потребителей от нового взлёта бензиновых цен?

Читайте также: Трейдеры ставят на нефть по $100 за баррель

Буквально накануне «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу российского правительства известил о том, что Дмитрий Медведев подписал протокол, которым одобрил схему субсидирования цен на бензин и дизель. Эта схема позволит нефтяникам в следующем году получить из бюджета порядка 600 млрд руб. При этом половина связанных с этим расходов бюджета — около 110 млрд руб. в год — должна быть обеспечена ростом НДПИ на нефть.

«Этот рост должен быть «привязан к нефтяной котировке (без изменения ставки налога)» — это значит, что при падении цен на нефть до определенного уровня повышенный НДПИ уже не будет действовать. Вероятнее всего, ценой отсечения будет $60 за баррель, поскольку, по расчетам Минфина, при такой цене и ниже демпфирующая надбавка НПЗ уже не нужна», — пишет «Коммерсантъ».

Источники издания отмечают, что таким подходом недовольна Роснефть и решение еще может быть скорректировано в течение следующей недели. Дело в том, что хотя в целом для отрасли озвученное решение выгодно, оно менее привлекательно для компаний с большой добычей и сравнительно меньшей переработкой — таких как Роснефть и «Сургутнефтегаз».

Напомним, ранее правительство уже соглашалось увеличить субсидию нефтянникам за недополученную на внутреннем рынке выручку, которая считалась как разница между нетбэком и условной внутренней ценой (56 тыс. руб. за тонну бензина и 50 тыс. руб. за тонну дизеля). Эта субсидия должна помочь нефтяникам удержать розничные цены на бензин в пределах инфляции в следующем году на фоне роста НДС, акцизов, высоких экспортных цен и дешевом рубле, которые делают экспорт крайне выгодным.

Но не будем забывать, что нефтяники компенсируют выпадающие доходы на оптовом рынке, загоняя тем самым в финансовую западню 60% коммерческого сектора (независимые АЗС). Дошло до того, что мелкооптовая стоимость топлива стала выше розничной, а это прямая дорога к их разорению.

Бензин по 100 рублей?

Тем временем на внутреннем рынке напряжённость и убытки растут: мелкооптовые цены на бензин практически вернулись к взрывным майским показателям. В Барнауле, к примеру, по состоянию на 4 октября, стоимость тонны АИ-92 и АИ-95, реализуемых с нефтебазы «Газпромнефти» в Барнауле, увеличилась на одну тысячу рублей, дизтоплива — на 700 рублей, составив 51 750, 55 800 и 52 000 рубля за тонну соответственно, тогда как розничные цены на АЗС всё ещё искусственно сдерживаются.

Предстоящее с начала 2019 года повышение акцизов и не слишком понятный механизм по дальнейшему регулированию рынка негативно сказывается на ожиданиях игроков. Многие читатели обратили внимание на публикацию в блоге Рустема Адагамова документа, в котором приведён некий расчет о том, что если в первом квартале 2019 года предусмотрен ценник в 60,20 руб. за литр бензина АИ-92, то к концу года цена по документу вырастет до 90,80 руб. за литр. С дизельным топливом виртуальная картина будет ещё хуже (от 64,50 руб. в первом квартале и почти до 99,40 руб. к концу года). Если исходить из того, что печать и подпись в документе подлинные, то речь идёт о документе компании ООО «Технологический процессинг и сервис», которая является одним из крупнейших поставщиков топлива. А значит, прогноз касается стоимости для государственных заказчиков. Но для обычных автовладельцев бензин и солярка все же подорожают, но насколько?

«По самому мрачному прогнозу, который сделали розничные продавцы топлива в Забайкальском крае, к концу 2019 года бензин может подорожать до 70 рублей. Если же верить прогнозу Российского топливного союза, который был сделан ещё в августе, в рознице автомобильное топливо в 2019 году подорожает в среднем на 10%, или примерно на 4,4 рубля за литр. Таким образом, если верить прогнозу, к концу будущего года бензин марки АИ-92 подорожает до 49 рублей, АИ-95 — до 51 рубля, а дизтопливо — до 55», — пишет «Газета Вечорка».

Рост

В завершение обзора обратим внимание читателей на то, что, несмотря на имеющиеся договоренности о заморозке розничных цен в обмен на снижение топливных акцизов, стоимость бензина с 24 по 30 сентября выросла на АЗС 22 столичных городов.

По данным Росстата, более всего цены поднялись в Хабаровске — на 1,1%, Якутске — на 0,7%, Владивостоке и Кызыле — на 0,4%, тогда как снижение цен на бензин автомобильный отмечено всего в трёх субъектах. И это при том, что сейчас, как мы видим, ситуацию пытаются спасти различными механизмами. Но будут ли они работать после окончания периода сниженного спроса (зимы)?

У экспертов вполне обоснованно существуют опасения, что сезонный фактор, девальвация рубля и налоги преподнесут нам новый виток роста цен.

Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо по центрам субъектов Российской Федерации1) на 1 октября 2018 года рублей за литр Бензин автомо-бильный В том числе Дизельное топливо марки АИ-92 марки АИ-95 марки АИ-98 Российская Федерация 43,24 41,37 44,57 49,91 44,59 Центральный федеральный округ 43,65 41,55 45,11 50,92 44,11 Белгород 42,65 40,93 44,17 49,64 44,52 Брянск 42,07 40,92 43,99 48,68 44,69 Владимир 43,16 41,52 44,95 48,85 45,50 Воронеж 44,40 42,19 45,51 49,44 44,05 Иваново 41,96 40,60 42,69 47,54 43,24 Калуга 41,15 39,82 42,79 47,79 42,49 Кострома 42,28 41,23 43,26 45,95 43,66 Курск 43,60 41,09 44,35 49,68 44,51 Липецк 43,15 41,44 44,91 49,55 44,27 Московская область 43,75 41,48 45,05 51,36 44,04 Орел 43,82 41,56 44,24 49,87 44,73 Рязань 41,95 40,74 43,45 49,70 43,37 Смоленск 43,12 41,27 44,82 47,63 44,09 Тамбов 42,75 41,41 44,66 49,24 43,96 Тверь 43,07 41,25 44,51 48,07 43,79 Тула 44,02 41,50 44,69 50,32 44,30 Ярославль 41,65 40,34 42,91 47,12 43,18 Москва 45,68 42,18 45,91 51,41 44,29 Северо-Западный федеральный округ 43,83 41,73 44,94 51,51 45,49 Петрозаводск 42,58 41,19 44,66 49,10 46,35 Сыктывкар 42,59 41,57 43,87 51,04 46,25 Архангельск 41,68 40,55 44,03 48,09 43,93 Нарьян-Мар 44,69 43,94 47,59 … 49,95 Вологда 43,21 42,34 44,53 48,70 45,76 Калининград 45,33 43,10 45,57 51,76 45,47 Ленинградская область 43,20 41,71 44,62 51,39 44,74 Мурманск 44,36 42,41 45,33 47,90 47,53 Великий Новгород 43,67 40,93 43,94 51,63 44,56 Псков 43,31 40,88 43,94 49,31 44,38 Санкт-Петербург 44,58 41,75 45,10 51,98 45,08 Южный федеральный округ 44,57 42,69 46,28 50,90 44,36 Майкоп 44,51 43,04 46,66 52,55 43,94 Элиста 43,40 41,84 45,00 … 43,29 Симферополь 48,85 46,31 49,31 55,64 49,33 Краснодар 44,86 42,82 46,36 50,58 43,63 Астрахань 43,22 41,64 45,22 48,66 43,59 Волгоград 43,02 41,50 45,07 50,50 43,94 Ростов-на-Дону 45,14 42,83 46,16 50,59 43,85 Севастополь 46,63 45,33 47,82 55,79 47,93 Северо-Кавказский федеральный округ 44,33 42,60 45,68 49,53 42,41 Махачкала 45,12 43,83 45,83 48,50 44,32 Назрань 41,14 39,90 41,88 … 37,41 Нальчик 45,32 42,36 45,99 51,29 43,68 Черкесск 43,71 42,37 45,35 52,55 43,23 Владикавказ 44,08 42,34 44,86 51,33 43,17 Грозный 42,53 41,32 43,43 46,73 38,66 Ставрополь 44,41 42,91 46,44 51,14 43,70 Приволжский федеральный округ 42,52 40,80 43,91 49,17 43,69 Уфа 41,59 40,59 43,63 47,87 43,85 Йошкар-Ола 42,41 40,94 44,06 50,02 44,68 Саранск 41,81 40,12 43,79 47,14 44,25 Казань 41,89 40,47 43,07 49,49 42,99 Ижевск 41,66 40,78 44,00 51,00 44,10 Чебоксары 43,74 40,85 44,04 49,74 44,65 Пермь 43,37 41,25 44,28 49,33 45,20 Киров 42,57 41,31 44,40 50,95 44,66 Нижний Новгород 43,35 41,05 44,25 48,17 43,74 Оренбург 42,82 40,76 44,59 49,09 44,78 Пенза 42,29 40,80 43,81 48,17 43,26 Самара 42,85 40,67 43,73 50,04 42,91 Саратов 42,67 41,38 44,69 49,00 43,10 Ульяновск 41,92 40,49 43,35 48,43 43,12 Уральский федеральный округ 41,94 40,21 43,21 48,49 44,35 Курган 41,42 39,57 42,43 46,81 43,44 Екатеринбург 42,43 40,54 43,29 49,27 44,15 Тюмень 42,74 40,43 43,56 48,02 44,74 Ханты-Мансийск 45,20 43,65 45,69 48,90 48,48 Салехард 41,75 41,44 42,44 … 44,79 Челябинск 40,56 39,13 42,62 47,94 43,55 Сибирский федеральный округ 41,84 40,50 42,86 46,73 45,06 Горно-Алтайск 42,48 41,29 43,85 47,38 44,84 Улан-Удэ 42,14 40,14 42,42 45,84 44,50 Кызыл 43,28 42,25 44,42 48,66 47,81 Абакан 41,43 40,56 42,29 45,40 45,33 Барнаул 41,00 40,27 42,26 47,08 43,81 Чита 44,57 43,27 44,97 47,72 49,24 Красноярск 41,77 40,72 43,09 47,65 46,05 Иркутск 42,41 41,00 42,86 45,80 44,77 Кемерово 41,88 39,97 42,46 47,11 44,13 Новосибирск 41,53 40,28 43,23 47,56 45,53 Омск 41,29 40,28 42,72 46,29 44,84 Томск 41,72 40,01 42,06 46,37 45,26 Дальневосточный федеральный округ 44,19 43,10 45,03 46,78 48,21 Якутск 52,18 51,74 52,24 53,46 53,74 Петропавловск-Камчатский 48,37 47,17 49,90 52,39 52,21 Владивосток 43,22 41,98 43,43 46,02 45,93 Хабаровск 41,87 41,29 43,08 43,80 44,92 Благовещенск 43,19 41,64 43,94 46,40 45,71 Магадан 50,33 49,52 51,56 … 55,39 Южно-Сахалинск 46,40 44,79 46,49 51,35 50,03 Биробиджан 42,97 41,92 43,80 44,20 45,83 Анадырь 53,48 52,00 56,00 … 53,00 1) В Республике Ингушетия регистрация цен на бензин автомобильный и дизельное топливо осуществляется в г.Назрань.

Читайте ранее в этом сюжете: Барское плечо и набивание карманов: что происходит с ценами на бензин