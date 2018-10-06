Москва, 6 октября, 2018, 18:18 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин, которому 7 октября исполнится 66 лет, планирует отметить день рождения в кругу друзей и родных. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков радиостанции «Говорит Москва».

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Президент (Владимир Путин) проведет день (день рождения) с родными, близкими и друзьями», — отметил представитель Кремля.

Песков не уточнил, где именно президент будет отмечать.

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