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Путин провел телефонные переговоры с президентом Таджикистана

Политика

Российский президент поздравил таджикского коллегу с днем рождения

Москва, 6 октября 2018, 04:37 — REGNUM  Российский президент Владимир Путин поздравил главу Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения 5 октября, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Республики Таджикистан, в ходе которого тепло поздравил Эмомали Рахмона с Днем рождения», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 октября Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя.

Читайте ранее в этом сюжете: Владимир Путин поздравил педагогов с Днём учителя

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Внешняя политика России
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