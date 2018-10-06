Лион, Франция, 6 октября, 2018, 17:42 — ИА Регнум. Запрос об исчезнувшем президенте Интерпола Мэн Хунвэйе направлен властям Китая. Об этом говорится в заявлении генерального секретаря Интерпола Юргена Стока, обнародованном на странице в соцсети Twitter.

Diarmuid Greene Мэн Хунвэй

«Интерпол через официальные каналы … попросил у властей Китая прояснить статус президента», — говорится в сообщении.

5 октября газета South China Morning Post со ссылкой на свои источники сообщила, что пропавший президент Интерпола Мэн Хунвэй арестован властями Китая.

Читайте также: СМИ: «пропавший» президент Интерпола арестован в Китае

А также: Интерпол отказался комментировать информацию об аресте своего президента