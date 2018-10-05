Интерпол отказался комментировать информацию об аресте своего президента

Лион, Франция, , 18:31 — REGNUM Интерпол отказался комментировать информацию об аресте президента организации Мэн Хунвэя в Китае, 5 октября сообщает South China Morning Post.

«Штаб-квартира Генерального секретариата Интерпола больше не будет ничего комментировать», — заявили в Интерполе на просьбу журналистов.

Министерство общественной безопасности КНР и МИД Китая также отказались от комментариев в связи с «исчезновением» и возможным арестом Мэн Хунвэя.

Отмечается, что китайские власти не уведомляли семью и работодателя об аресте, что по закону обязаны сделать в течение 24 часов после задержания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 5 октября от следователей во Франции стало известно об «исчезновении» президента Интерпола Мэн Хунвэя в Китае. South China Morning Post заявляет о его аресте властями КНР.

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