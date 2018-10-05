Минск, 5 октября, 2018, 17:59 — ИА Регнум. Белоруссия будет создавать современную армию и собственное вооружение, поскольку на Россию нельзя полностью положиться, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 5 октября на полигоне в Ивацевичском районе страны, сообщило информационное агентство БЕЛТА.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко-хамелеон

Лукашенко отметил, что Белоруссия не собирается ни на кого нападать, но перед страной стоит задача создать современную армию и собственные образцы вооружений:

«Не факт, что нам помогут, если вдруг что-то случится. Примеров предостаточно. Мы видим поведение некоторых тут союзников. Ну, кроме России, наверное, нам рассчитывать не на кого. И даже на Россию мы не можем на 100 процентов положиться. Хорошо, сегодня Путин и прочие, он понимает нас, я понимаю его. Мы вместе как-то действуем (и то не всегда). А что будет завтра?» — заявил президент Белоруссии.

Напомним, в первой половине августа 2018 года Александр Лукашенко обвинил Россию в недобросовестной конкуренции. По его мнению, РФ уничтожает белорусское производство сельскохозяйственной техники, развивая завод «Ростсельмаш».

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