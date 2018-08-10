Лукашенко обвинил Россию в варварстве и недобросовестной конкуренции

Гомель, Белоруссия, , 23:25 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в недобросовестной конкуренции и в невыполнении обязательств в рамках Евразийского экономического союза. Соответствующее заявление Лукашенко сделал сегодня, 10 августа, во время посещения ОАО «Гомсельмаш».

Лукашенко подчеркнул, что он очень хочет сохранить «Гомсельмаш», который производит сельскохозяйственную технику. Однако этому мешает Россия, которая якобы ведет себя по-варварски.

«У нас сейчас тяжелый период — россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Вот они и создают неконкурентную ситуацию», — заявил Лукашенко.

Он отметил, что Россия обвиняет Запад в создании «неконкурентного преимущества», а сама якобы тоже самое делает по отношению к Белоруссии.

Глава Белоруссии пояснил, что суть его претензий сводится к тому, что российские власти якобы активно поддерживают завод «Ростсельмаш», производящий сельскохозяйственное оборудование, и тем самым нарушают договорённости в ЕАЭС.

Работникам «Гомсельмаша» Лукашенко предложил готовится к «очень сильному давлению со стороны конкурентов», а также пообещал не снимать эту тему с повестки белорусско-российских переговоров.