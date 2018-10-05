Пекин, 5 октября, 2018, 17:57 — ИА Регнум. «Пропавший» президент Интерпола Мэн Хунвэй арестован властями Китайской Народной Республики, 5 октября сообщает South China Morning Post.

Gerd Eichmann Часовой на площади Тяньмэнь

По информации источников издания, Мэн Хунвэй был задержан для допроса «сразу после приземления» в Китае и до сих пор находится под арестом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 5 октября французские следователи сообщили о возможном «исчезновении» в Китае президента Интерпола после того, как к ним обратилась жена Мэн Хунвэя.

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