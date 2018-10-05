В Китае пропал президент Интерпола — началось расследование

Париж, , 13:58 — REGNUM Во Франции инициировано расследование по факту исчезновения поехавшего в Китай президента Интерпола Мэн Хунвэя. Об этом сообщает 5 октября радиостанция Europe 1.

Отмечается, что глава международной полицейской организации отправился в КНР еще в 29 сентября, и с тех пор не выходил на связь и не давал знать о себе. Об исчезновении Хунвэя полиции сообщила его супруга, проживающая вместе с детьми во французском Лионе, где находится штаб-квартира организации.

«Началось расследование тревожного исчезновения президента Интерпола Мэн Хунвэя», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Мэн Хунвэй был избран на пост президента в ходе сессии Генеральной ассамблеи Международной организации уголовной полиции (Интерпол), проходящей в Индонезии 10 ноября 2016 года.

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