Грозный, 5 октября, 2018, 12:25 — ИА Регнум. Столица Чечни сегодня, 5 октября, отмечает свое 200-летие. На юбилей приехали более двух тысяч гостей. Среди них глава Татарстана Рустам Минниханов, глава Московской области Андрей Воробьев, руководитель Тульской области Алексей Дюмин, полпред президента РФ в СКФО Александр Матовников, первый заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов.

Yarichev Abdurakhman Грозный

Среди почетных гостей — принц Бахрейна Шейх Халид бин Хамад аль-Халифа, американский боксёр, 12-кратный чемпион мира Флойд Мейвезер, как сообщил на своей странице в соцсети глава Чечни Рамзан Кадыров, лично встречавший большинство гостей в аэропорту.

Мероприятия, посвященные юбилею, начались уже накануне, 4 октября. В этот день был открыт парк имени короля Иорданского Хашимитского Королевства Хусейна бен Талала. В церемонии открытия принял участие чрезвычайный и полномочный посол Иорданского Хашимитского Королевства в РФ Амджад Адайле.

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Днем ранее были открыты бульвар имени Махмуда Эсамбаева и площадь имени Абубакара Кадырова, на которой вымощена карта Чеченской Республики. В ходе подготовки к празднику в Грозном была проведена масштабная работа — реконструировано почти 500 дворов города, а также проспект имени Мухаммеда Али, улицы имени Нурсултана Назарбаева и Хамзата Орзамиева.

Юбилей Грозного отметят с размахом. В программе праздничных мероприятий —фестиваль культуры и спорта народов Кавказа, праздничный концерт на центральной площади столицы, церемония бракосочетания 200 пар в цветочном парке, праздничный фейерверк.

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Напомним, столица Чеченской Республики город Грозный основана как крепость в 1818 году. В настоящее время Грозный является одним из крупнейших городов Северного Кавказа и занимает третье место после Махачкалы и Ставрополя по числу жителей.

В 2015 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 200-летия Грозного на государственном уровне. Из федерального бюджета на юбилей выделено около 260 млн рублей. К 5 октября глава Чечни поручил превратить Грозный в город-сказку. День города, по указу Рамзана Кадырова, объявлен выходным днем.