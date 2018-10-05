Москва, 5 октября, 2018, 12:19 — ИА Регнум. Снижение уровня заработной платы и увеличение количества требований к потенциальному работнику — это действительно знак времени, считает ведущий эксперт по трудовому праву компании ФинЭкспертиза Саадат Рахманова.

Станислав Ленц. Забастовка (фрагмент). 1910

Ранее Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) опубликовало результаты опроса, в котором жители России назвали причины негативного отношения к работе. Так, около половины работающих недовольны уровнем своей заработной платы на текущем месте работы. 42% опрошенных имеют претензии к работодателям по поводу низкого размера и снижения зарплаты, 15% жалуются на задержки зарплаты.

В отношении показателей опроса НАФИ могу сказать, что в целом картина отражает настроения на рынке труда в настоящий момент. Снижение уровня заработной платы и увеличение количества требований к потенциальному работнику — это действительно знак времени. Особенно подобные перекосы чувствуются в таких отраслях, как строительство или сфера услуг.

Работодатель по-прежнему хочет получить работника высокой квалификации либо сотрудника на участки с большой загруженностью, но при этом не готов платить ему за это.

Однако, как показывает практика, если работодатель не готов вкладываться в перспективу роста сотрудников, то он неизбежно столкнется с тем, что будет платить зарплату за более низкие результаты, либо будет вынужден тратить деньги на подбор и адаптацию новых сотрудников, хотя при этом заработная плата у них будет меньше.

Не стоит думать, что забота о работниках в сложных экономических условиях — затратная статья, на которой точно нужно экономить. На мой взгляд, со стороны работодателей должен присутствовать достаточно трезвый расчет и понимание, что скрытый негатив внутри компании и трансляция его вовне несут репутационные риски и тормозят развитие компании.

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