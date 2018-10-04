Граждане РФ назвали причины негативного отношения к работе

Москва, , 09:54 — REGNUM Жители России назвали причины негативного отношения к работе. Так, около половины работающих недовольны уровнем своей заработной платы на текущем месте работы. 42% опрошенных имеют претензии к работодателям по поводу низкого размера и снижения зарплаты, 15% жалуются на задержки зарплаты. Треть работающих граждан (32%) всё устраивает на нынешнем месте работы. Таковы данные опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).

Также работающих граждан волнуют и другие проблемы на работе. Так, каждый десятый (16%) жалуется на стиль руководства своей компании, чаще это беспокоит людей старшего возраста. Молодые работники в возрасте от 18 до 24 лет боятся сокращения или увольнения (2%) и низкой зарплаты (29%). Отношения в коллективе важнее для женщин, чем для мужчин (10% и 5% соответственно).

Есть и другие причины, связанные с условиями работы, которые не устраивают граждан РФ, — это ненормированный рабочий день (13%), потенциальная возможность сокращения персонала (11%), отсутствие перспектив карьерного роста (10%).

Всероссийский опрос НАФИ проведен в августе 2018 года. Опрошены 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. Возраст: 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, большинство жителей России (69%) не готовы переезжать в другой город или регион страны для лучшего трудоустройства. Переезжать не готовы жители сёл (69%), малых городов и поселков городского типа (75%). Практически каждый второй работающий житель России (49%) просил повышения зарплаты в течение последних трех лет

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