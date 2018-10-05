Москва, 5 октября, 2018, 09:38 — ИА Регнум. Центробанк РФ с 5 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «АКБ «КОР» (г. Волгоград). Решение принято в связи с тем, что во втором квартале 2018 года резко возрос объем проводимых банком сомнительных транзитных операций, сообщается на сайте регулятора.

Георгий Ряжский. Крах банка (фрагмент). 1932

Кроме того, в деятельности банка «КОР» выявлены многочисленные нарушения законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По величине активов волгоградский банк «КОР» занимал 390-е место в банковской системе РФ. В кредитном учреждении назначена временная администрация. Отмечается, что банк является участником системы страхования вкладов.

Подробнее: ЦБ РФ лишил лицензии банк «Флора-Москва»

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 5 октября, Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО КБ «Флора-Москва» (г. Москва). В банке выявлены многочисленные нарушения законодательства. Всего с начала 2018 года регулятор лишил лицензии 35 российских банков.

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