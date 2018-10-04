Вашингтон, 5 октября, 2018, 00:09 — ИА Регнум. Вице-президент США Майк Пенс обвинил Китай в «злостном» противодействии администрации Дональда Трампа накануне выборов в Конгресс США, 4 октября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин и Дональд Трамп

«Как мне недавно сказал один старший сотрудник нашей разведывательной службы, русские выглядят бледно по сравнению с тем, что делает Китай», — заявил Пенс в ходе выступления в Гудзоновском институте в Вашингтоне.

По словам Пенса, Китай «мобилизовал скрытых акторов, группы поддержки и точки пропаганды» по всем Соединенным Штатам и надеется на подрыв авторитета и власти администрации Трампа.

«Китай хочет другого американского президента», — заключил Пенс.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября президент США Дональд Трамп с трибуны ООН обвинил Китай в попытке вмешаться в американские выборы, которые пройдут в ноябре текущего года.

Читайте также: Трамп обвинил Китай во вмешательстве в выборы