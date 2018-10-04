Лондон, 4 октября, 2018, 21:17 — ИА Регнум. Нефть марки Brent снова торгуется по цене ниже $85 за баррель, 4 октября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К настоящему моменту фьючерсы на нефть марки Brent упали в цене на $1,32 (1,5%), баррель марки оценивается в $84,97. Стоимость нефти WTI снизилась на $1,71 (2,2%), до $74,70 за баррель.

Аналитики Commerzbank и PVM Oil Associates связывают падение цен не только с «коррекцией» после недавнего бурного роста, но также с заявлениями России и Саудовской Аравии о готовности резко повышать добычу и опасениями в связи с возможностью падения спроса на чрезмерно дорогую нефть.

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