Commerzbank: Крупные экономики не позволят ценам на нефть вырасти до $100

Лондон, , 19:08 — REGNUM Commerzbank прогнозирует дальнейший рост цен на нефть, однако считает, что мировые экономики не дадут ценам вырасти до «трехзначных цифр», 4 октября передает агентство Reuters.

«Цены, вероятно, ещё увеличатся… Но, как только мы увидим 90 долларов, я бы ожидал решительной реакции поставщиков, — заявил стратег Commerzbank Карстен Фритч на глобальном нефтяном форуме Reuters. — Крупные экономики не позволят ценам на нефть вырасти до трехзначных цифр и нанести ущерб экономическому росту».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября цена на нефть достигла максимумов 2014 года, баррель Brent торгуется на уровне $85−86. Рост цен на нефть вызван прежде всего резким падением экспорта Ирана.

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