Премьер Армении будет присутствовать на панихиде и похоронах Азнавура
Ереван, 4 октября, 2018, 18:53 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня, 4 октября, отбывает с трехдневным рабочим визитом во Францию.
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Шарль Анзавур
Как сообщает пресс-служба премьер-министра Армении, в Париже премьер Армении будет присутствовать на церемонии панихиды и похорон легендарного шансонье Шарля Азнавура.
Национальная церемония прощания с Шарлем Азнавуром состоится 5 октября в Париже.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, всемирно известный французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур (Вахинак Азнавурян) скончался 1 октября в возрасте 94 лет.
6 октября, в день похорон Азнавура, в Армении и Нагорном Карабахе объявлен днём траура.
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