Шарль Азнавур – скромные похороны?

Париж, , 22:12 — REGNUM Родственники Шарля Азнавура, ушедшего из жизни в ночь на 1 октября на 95-м году жизни, неожиданно высказались против того, чтобы похороны знаменитого шансонье прошли в форме пышной общенациональной церемонии. Прощание с музыкантом армянского происхождения пройдёт, по возможности, скромно и тихо.

По всей вероятности, Шарля Азнавура упокоят в парижской коммуне Монфор-л'Амори, в монастыре XII века. Там находится небольшой семейный склеп, в котором похоронены родители Шарля, а также его сын Патрик, умерший в 25 лет из-за передозировки наркотиков.

Как показало медицинское вскрытие, великий шансонье умер от сердечной и дыхательной недостаточности. Тело обнаружили в ванной комнате его дома в коммуне Мурьес на юге Франции. Шарль Азнавур записал более 1300 песен и сыграл более чем в 60 фильмах. Его имя стало, без преувеличения, легендарным и нарицательным. Это, собственно, ясно и без пышных похорон.