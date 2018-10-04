Санкт-Петербург, 4 октября, 2018, 18:06 — ИА Регнум. Врио губернатора Петербурга Александру Беглову, если он пойдет на выборы в сентябре 2019 года, не стоит опасаться протестного голосования по принципу «кто угодно, только не он». Такое предположение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Дмитрий Солонников.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кандидат

Эксперт считает, что в бюллетене осенью 2019 года в Петербурге могут оказаться сразу несколько оппозиционных кандидатов.

Одним из таких кандидатов в теории мог бы стать «яблочник», депутат Заксобрания Борис Вишневский, который уже объявил о своем желании баллотироваться. Но у Солонникова есть сомнения в том, удастся ли ему выдвинуться от партии вообще, с учетом регионального раскола, проблем в федеральном отделении и провала Сергея Митрохина на выборах мэра Москвы.

«Высокий шанс, что партия не сможет договориться внутри себя, и это приведет к тому, что ни Вишневский, ни кто-то другой не сумеют заручиться поддержкой и пройти муниципальный фильтр», — говорит Солонников.

Представитель «Парти роста» Оксана Дмитриева тоже рискует столкнуться с внутрипартийным сопротивлением — ее уже не пустили на президентские выборы, лидер ПР Борис Титов выдвинулся сам и показал крайне низкий результат.

«К тому же целый ряд активистов партии гораздо более активно играют в альтернативные политические проекты, например, Ксении Собчак, чем поддерживают своего регионального лидера», — добавляет Солонников.

Собчак же, на его взгляд, может решить вопрос с подписями депутатов-муниципалов очень просто — по звонку из Кремля. Однако в этом случае ей придется окончательно признать себя сотрудничающей с властью.

«Если такой звонок будет, то ее зарегистрируют, и она соберет подписи. Но тогда мы прекрасно понимаем, что никакая это не оппозиция, а плановая игра федеральных служб управления внутренней политики. Готова ли она менять имидж и однозначно сказать, что она представитель кремлевских структур?» — рассуждает политолог.

Представителю ЛДПР будет сложно продвинуть на выборы даже кандидата-спойлера, считает Солонников, после того, как партия не сумела «технично проиграть» выборы в других регионах в 2018 году.

«Настолько чудовищный кадровый голод, что даже ЛДПР не выполняет обещания и не проигрывает», — добавил Солонников. Он полагает, что теперь эту партию не будут воспринимать как договороспособную.

Кандидаты от «Справедливой России», например, глава регионального отделения Марина Шишкина, депутат Госдумы Олег Нилов, а также кандидаты от КПРФ, например, депутат Заксобрания Ирина Иванова, могли бы пойти на выборы, считает политолог, только если договорятся с «Единой Россией» о подписях муниципалов.

«Возможно появление других фигур — Максима Соколова, Игоря Артемьева, Дмитрия Козака — но это федеральная игра и решения: понятно, что никто из этих политиков как кандидат от оппозиции на выборы не пойдет», — заключает Солонников.

На его взгляд, Александр Беглов не успеет «приесться» петербуржцам за год настолько, чтобы его ждало поражение за счет протестного голосования по схеме «кто угодно, только не он». Солонников убежден, что поражения кандидатов от вертикали власти в четырех регионах РФ в сентябре 2018 года обусловлены крайне низким качеством работы избирательных штабов, а также неверным позиционированием на территории.

«Есть запрос на обновление, но я не думаю, что чуть меньше чем за год Беглов соберет чудовищный антирейтинг. Негативный результат минувших выборов проистекает из отношений кандидатов с населением и элитами, а также жутких ошибок избирательной кампании», — подчеркнул Дмитрий Солонников.

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