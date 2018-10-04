Четверо в отставке «по разным обстоятельствам»

Москва, , 17:30 — REGNUM Отставки губернаторов Липецкой и Курганской областей, а также Хакасии и Санкт-Петербурга обусловлены последовательным исполнением федеральным центром курса на обновление губернаторского состава эффективными менеджерами и технократами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 октября заявил руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

«Это совершенно разные истории. Их объединяет только то, что люди ушли в отставку — но ушли по совершенно разным обстоятельствам. Общее только то, что это отражает единую кадровую политику, которая предполагает ставку либо на эффективных менеджеров и технократов, либо на тяжеловесов», — заявил Калачев.

«Необходима ротация, необходимо обновление. И запрос на обновление есть. Но что касается истории, она во всех регионах разная», — подчеркнул он.

Комментируя смену главы Липецкой области, эксперт отметил, что теперь уже бывший губернатор Олег Королев в первую очередь запомнится тем, что «оставил после себя сильный и развитый регион».

«Были, конечно, определённые странности, связанные с публичными выступлениями. Он отличался образной яркой речью, которая не всегда вписывалась в общепринятые представления и каноны. Но как губернатор он был весьма эффективен и, собственно говоря, я не думаю, что есть смысл проводить в управлении какую-то ревизию», — считает Калачев.

Основной вопрос теперь заключается в том, как новый врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов будет строить отношения с региональной элитой.

«Всё, что там было выстроено, было выстроено под конкретного человека, под Королёва, который, несмотря на периоды сложных отношений с владельцем НЛМК Владимиром Лисиным, смог выстроить систему управления под себя», — отметил политолог.

«Артамонову, как мне кажется, не надо ломать то, что уже работает. Можно оптимизировать, поднять эффективность, улучшить, реформировать, но вряд ли имеет смысл ломать. Тем более что, если начать ломать, Артамонов может встретиться с сопротивлением местных элит», — продолжил он.

Эксперт отметил, что смена губернатора в Липецкой области вызвала пристальное внимание журналистов, которые уже успели поспекулировать о том, что назначение якобы связано с необходимостью решения проблем, возникших между Сбербанком и НЛМК — всю свою жизнь Артамонов проработал в Сбербанке России, где последние годы занимал должность заместителя председателя правления.

Однако возможность конфликтов в регионе крайне маловероятна, уверен Калачев.

«Я думаю, что это будут нормальные рабочие отношения для системообразующих для Липецкой области компаний, а также элит, которые гарантируют ему беспроблемное избрание. По аналогии с Кемеровской областью», — пояснил политолог.

«Ему нужно взять баланс между избирателями, уставшими от руководителя-старожила и жаждущих перемен, и устоявшейся за эти годы консолидированной политической системой, элитой. Надо быть не только технократом, но и политиком, потому что самая главная проблема, связанная с Артамоновым, это его статус «варяга». Если Артамонов найдёт общий язык с Королёвым и его командой, то все стройной колонной пойдут его поддерживать», — заключил Калачев.

В некотором смысле ситуация в Липецкой области схожа с Курганской — врио губернатора Курганской области был назначен Вадим Шумков, который, как и Артамонов, является участником второго потока программы по подготовке президентского кадрового резерва при РАНХиГС, и в этом смысле его назначение укладывается в русло тренда на назначение губернаторами молодых технократов.

Однако здесь сходство заканчивается. В Курган возвращается уроженец Кургана, который делал карьеру в Тюменской области. В любом случае он нечужой. Однако принципиально, что Шумков — представитель богатой Тюмени, и теперь он становится новым губернатором в «депрессивном», как называют Курганскую область, регионе. И если в Липецкой области желательно сохранение статус-кво, то в Курганской на нового губернатора ляжет ответственная задача поиска для региона новой экономической ниши.

«Поиск своей роли в разделении труда, своего производственного профиля — это то, чем Шумков пришёл заниматься. В связи с этим будет и экспансия социального оптимизма, связанная с тем, что тюменский губернатор, успешный менеджер, создаст рабочие места, при нём будет больше налогов и доходов», — полагает эксперт.

В Хакасии президент России Владимир Путин попросил Михаила Развожаева проработать там месяц, чтобы взять под контроль ситуацию в республике и помочь провести «чистые, открытые и в полном смысле отвечающие нашим законам выборы».

После этого, как отметил глава государства, Развожаев вернется в Москву, где ему найдется «применение в федеральных органах».

«Несмотря на то, что выборы там превращаются в фарс, я полагаю, что коммунист там выиграет. Но есть проблема — выиграет совершенно неподготовленный, не имеющий опыта и команды губернатор. Как долго он продержится? После победы, думаю, недолго», — отметил Калачев.

«Развожаев ли придёт в Хакасию или кто-то другой, — и я не исключаю, что Развожаев вернётся, — но в любом случае Хакасия — самый интересный регион в отношении того, кто там в итоге губернатором будет», — добавил он.

Наименее понятным назначением же эксперт считает нового руководителя в Санкт-Петербурге — там временно исполняющим стал Александр Беглов, близкое к президенту лицо. Впрочем, пост врио главы Петербурга он занимает уже второй раз: в 2003 году, когда губернатор Владимир Яковлев был назначен вице-премьером правительства России, Беглов, как заместитель губернатора, исполнял обязанности главы в течение трех месяцев — после этого главой города стала Валентина Матвиенко.

«Замена шила на мыло. Отличий от Полтавченко практически нет. И те претензии, которые связаны с Полтавченко, в скором времени могут быть адресованы и Беглову, потому что он не самый эффективный, как показал опыт, руководитель», — указал Калачев.

«Консервативно-православного Полтавченко заменили на православно-консервативного Беглова. Он хороший политик, лояльный человек, солдат президента, но как эффективного управленца его рассматривать будет преувеличением. Петербургу же нужен человек типа Грефа или Козака. За два года человек играл неплохо политические роли, но управление — совсем другой вопрос. Это инвесторы, строительство, ЖКХ и многое другое», — заключил Калачев.

Между тем 4 октября члены правительства Санкт-Петербурга сложили свои полномочия вслед за уходом в отставку Георгия Полтавченко. Процедура отставки городского правительства по таким основаниям предусмотрена Уставом Санкт-Петербурга.