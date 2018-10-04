Москва, 4 октября, 2018, 17:37 — ИА Регнум. Министр энергетики России Александр Новак не исключает, что цена не нефть может превысить $100 за баррель. Об этом заявил 4 октября в интервью BFM.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По словам министра, такой рост цены на нефть — «не очень хорошо» как для потребителей и производителей, так и для экономики в целом, поскольку это «создает риски возможного падения цены в дальнейшем».

«Но такие риски, что нефть может подняться до $100, сегодня существуют. Я не исключаю такой вариант, поскольку очень много неопределённости», — отметил Новак.

Как передавало ИА REGNUM, цена на нефть Brent вернулась к показателям ноября 2014 года и демонстрирует уверенный рост. Только за текущую неделю стоимость нефти данной марки поднялась с $83 до $86 за баррель. Аналитики не исключают дальнейшего роста цены.

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