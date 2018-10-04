Нефть снова пытается повторить рекорд

Москва, , 12:35 — REGNUM Набравшую обороты нефть, как разогнавшийся поезд, уже сложно остановить. Накануне (3 октября), достигнув новых высот недалеко от уровня $87 за баррель, североморская смесь Brent несколько скорректировалась. Но коррекция была недолгой, и сегодня, 4 октября, «нефтяной паровоз» пытается повторить рекорд, направляясь в «пункт назначения» — $86, 85. Именно по этому уровню проходит середина актуального торгового диапазона нефти марки Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

Нефть растет, даже несмотря на рост запасов в США. Не помогает остановить ралли и наращивание добычи со стороны Саудовской Аравии и России, в рамках двусторонней договоренности. Приближающийся ноябрь и угрозы США в отношении Ирана относительно полного прекращения экспорта нефти из исламской республики провоцируют повышенный спрос на энергоносители с целью создания дополнительных резервов.

«Нефтяные цены вернулись на уровни 2014 года, полностью нивелировав провал предыдущих четырех лет. И очень вероятно, этот факт задаст психологический шаблон для адекватного восприятия ценовых уровней в $90 и даже $100. 4 октября в течение дня вероятно продолжение поэтапного роста. Уровнем поддержки при коррекционном откате будет выступать отметка $85,34», — полагает эксперт.

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