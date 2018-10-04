Санкт-Петербург, 4 октября, 2018, 16:05 — ИА Регнум. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов впервые после назначения появился на публике 4 октября в выставочном центре «Экспофорум», где в эти дни проходит Петербургский международный газовый форум.

Gov.spb.ru Александр Беглов и Алексей Миллер на Газовом форуме

Он обратился с речью к участникам форума, отдельно поприветствовав главу «Газпрома» Алексея Миллера и еще раз упомянув его по ходу выступления. Видеозапись речи Беглова в «Экспофоруме» опубликовал телеканал «Санкт-Петербург».

"Я рад вас приветствовать в нашем городе Санкт-Петербурге. Для нас это большая часть — принимать таких уважаемых и для нас самых любимых партнеров. Потому что вашими трудами обогревается наш город, освещается наш город. И та социальная программа, которая проводится «Газпромом», она для города очень значима и социально ответственна», — заявил Александр Беглов.

Он подчеркнул, что газовая промышленность России зародилась в Петербурге в 1818 году. «Впервые на Аптекарском острове зажглись газовые фонари. Алексей Борисович, вы это прекрасно знаете», — отметил Беглов, обращаясь к Миллеру.

Врио губернатора также напомнил, что в 1835 году в Петербурге было создано общество «Освещение газом города», позже на Обводном канале появилось круглое здание газгольдера, где сегодня разместился самый крупный в мире планетарий.

«Хотел бы вам пожелать успехов, удачи. Потому что вы все занимаетесь самым главным: вы дарите людям тепло, дарите людям свет. Спасибо вам за это большое», — сказал Беглов.

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Как сообщало ИА REGNUM, первым документом, опубликованным за подписью врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, стало поздравление педагогов с наступающим Днем учителя,

Президент Владимир Путин 3 октября предложил Георгию Полтавченко уйти в отставку с поста губернатора и возглавить Объединенную судостроительную корпорацию в должности главы совета директоров. Полтавченко согласился. Временно исполняющим обязанности градоначальника Северной столицы стал полпред президента в СЗФО Александр Беглов. Ему предложено самому определиться с участием в будущих выборах губернатора Санкт-Петербурга, которые пройдут 8 сентября 2019 года.