На Газовом форуме в Петербурге обсудят роль газа в мировом энергобалансе

Санкт-Петербург, , 09:29 — REGNUM Петербургский международный газовый форум состоится 2−5 октября 2018 года в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Основной темой мероприятия станет роль газа в мировом энергетическом балансе.

Среди докладчиков предстоящего форума — председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, президент Международного газового союза Джо Канг и другие представители отрасли.

В рамках форума состоится обсуждение мировых тенденций в газовой отрасли, проблем энергетической безопасности, перспектив использования газомоторного топлива, сжиженного природного газа, компримированного газа и других видов газового топлива.

Одной из тем станет импортозамещение в нефтегазовом секторе России.

Участники Петербургского международного газового форума — топ-менеджеры крупнейших нефтегазовых компаний, представители инновационных центров и проектных институтов страны, эксперты, академики, руководители профильных вузов и научно-исследовательских институтов. Форум проводится с 2011 года.