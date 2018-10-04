Москва, 4 октября, 2018, 15:54 — ИА Регнум. На этой неделе, 3 октября, цена на нефть марки Brent обновила свои максимумы, достигнув отметки 86.29 доллара за баррель. Нефть подорожала на 17% с середины августа. Данный рост связан с тем, что Саудовская Аравия и Россия ранее отказывались от увеличения объемов добычи на саммите ОПЕК+ в Алжире. В связи с этим, в цены на нефть были заложены риски, связанные с введением санкций против Ирана, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Роман Середа.

ptra Добыча нефти

«Начиная с понедельника (1 октября), нефть марки Brent демонстрирует свой уверенный рост, и даже увеличение её запасов практически на 8 млн баррелей, никоим образом не повлияло на снижение ее стоимости. Цена до сих пор близка к своим максимумам. Сезонное увеличение спроса на черное золото, является единственным драйвером роста», — пояснил эксперт.

Между тем, в Москве 3−6 октября проходит энергетический форум, где Россия и Саудовская Аравия заявили об увеличении объемов добычи сырой нефти, о чем они уже оповестили США. Рынок отреагирует на это незначительным снижением, что будет носить временный характер. Инвесторы начнут фиксировать прибыль «длинных» позиций уже на этой неделе.

«В связи с чем, коррекционное движение будет незначительным, и цена продолжит свой рост вне зависимости от данных по буровым установкам, которые выйдут 5 октября в 20:00 по мск. С технической точки зрения, рассматриваемый импульс от 18 сентября, говорит о коррекции к отметкам $83,16 и $82,95, которые являются сильными уровнями. Данное снижение будет рассматриваться как коррекционное, и станет началом нового импульса продолжительного роста», — полагает Середа.

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