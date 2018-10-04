Махачкала, 4 октября, 2018, 14:09 — ИА Регнум. ДТП со смертельным исходом произошло в Карабудахкентском районе Дагестана. На трассе столкнулись автомобили «ВАЗ-2109» и «Газель». Предварительно причиной аварии является то, что водитель легковой машины выехал на полосу встречного движения, сообщает пресс-служба регионального отделения МВД.

Цитата из х/ф «Автокатастрофа». Реж. Дэвид Кроненберг. 1996. Канада, Великобритания На месте аварии

В результате происшествия 33-летний мужчина, находившийся за рулем «ВАЗ-2109», скончался на месте, а двое его пассажиров с телесными повреждениями госпитализированы в районную больницу.

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Ранее ИА REGNUM сообщало о смертельной автоаварии в Кумторкалинском районе республики. Тогда в результате столкновения автомобилей Lada Priora и Hyundai Solaris погибло четыре человека.

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