В Дагестане КамАЗ столкнулся с микроавтобусом — есть пострадавшие

Кизляр, Дагестан, , 14:25 — REGNUM В результате столкновения микроавтобуса и грузовика КамАЗ в Кизлярском районе Дагестана пострадало 11 человек. Об этом сообщает 29 августа пресс-служба республиканского Минздрава.

По сведениям источника агентства «Дагестан», в числе пострадавших находятся двое несовершеннолетних. Отмечается, что пятеро человек после ДТП были помещены в Центральную городскую больницу Кизляра, а шестеро пострадавших, в том числе и дети, были направлены на амбулаторное лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа в Ярославле произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса. В результате инцидента травмы получили девять человек.

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