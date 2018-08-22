До восьми увеличилось число жертв ДТП в Дербентском районе Дагестана

Махачкала, , 11:54 — REGNUM В Дагестане скончалась еще одна пострадавшая в крупном ДТП в Дербентском районе. Число погибших составило восемь человек. Ранее сообщалось о том, что четверо пострадавших были доставлены в больницу города Дагестанские Огни, из них один человек находится в крайне тяжелом состоянии.

Женщину 1933 года рождения врачам не удалось спасти, сообщили в минздраве республики. В настоящее время на место направлены специалисты санитарной авиации, которые примут решение о возможности транспортировки остальных троих пострадавших в Махачкалу, пишет РИА «Дагестан».

Как сообщало ИА REGNUM, автоавария с участием трех машин произошла 21 августа в Дербентском районе в районе села Геджух. На месте происшествия погибли шесть человек, в том числе трое детей. Позже скончался еще один участник аварии.

Три человека госпитализированы. Двое из них находятся в состоянии средней степени тяжести, еще один получил легкие повреждения.

Читайте также: Число погибших в результате ДТП в Дагестане увеличилось до семи человек

Читайте ранее в этом сюжете: Шесть человек погибли в ДТП в Дагестане