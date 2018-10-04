Москва, 4 октября, 2018, 12:35 — ИА Регнум. Набравшую обороты нефть, как разогнавшийся поезд, уже сложно остановить. Накануне (3 октября), достигнув новых высот недалеко от уровня $87 за баррель, североморская смесь Brent несколько скорректировалась. Но коррекция была недолгой, и сегодня, 4 октября, «нефтяной паровоз» пытается повторить рекорд, направляясь в «пункт назначения» — $86, 85. Именно по этому уровню проходит середина актуального торгового диапазона нефти марки Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Нефть растет, даже несмотря на рост запасов в США. Не помогает остановить ралли и наращивание добычи со стороны Саудовской Аравии и России, в рамках двусторонней договоренности. Приближающийся ноябрь и угрозы США в отношении Ирана относительно полного прекращения экспорта нефти из исламской республики провоцируют повышенный спрос на энергоносители с целью создания дополнительных резервов.

«Нефтяные цены вернулись на уровни 2014 года, полностью нивелировав провал предыдущих четырех лет. И очень вероятно, этот факт задаст психологический шаблон для адекватного восприятия ценовых уровней в $90 и даже $100. 4 октября в течение дня вероятно продолжение поэтапного роста. Уровнем поддержки при коррекционном откате будет выступать отметка $85,34», — полагает эксперт.

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