Нефть настроена расти, несмотря на «отвлекающие» сигналы

Москва, , 09:22 — REGNUM Нефть марки Brent 3 октября обновила четырёхлетние максимумы, пробив уровень $86 и коснувшись область $86,70. К закрытию торговых суток баррель частично откатился, но продолжает цепляться за уровень $86, демонстрируя стремление к дальнейшему росту, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«Отчет минэнерго США оказался скорее негативным, отразив рост запасов сырой нефти на 8 млн баррелей, что в четыре раза превысило прогноз и стало самым масштабным еженедельным приростом с марта прошлого года. Запасы в Кушинге выросли на 1,7 млн баррелей. Добыча осталась без изменений, на уровне 11,1 млн баррелей в сутки», — отметил эксперт.

Впрочем, рынок практически проигнорировал релиз, продолжив восхождение, тем самым дав понять, что ему сейчас интересно другое, и теперь до вступления в силу американских санкций в отношении Ирана, до которых остался ровно месяц, сбить котировки с пути может лишь что-то более значимое. Не отреагировал сырьевой сегмент и на сообщения в СМИ о том, что еще до недавней встречи в Алжире Россия и Саудовская Аравия в рамках двустороннего соглашения договорились увеличить добычу, чтобы охладить рынок.

«В краткосрочной перспективе Brent нужно подтвердить пробой уровня $86, что можно будет увидеть после нескольких попыток, как и в случае с предыдущим психологическим барьером. Однако в целом ясно одно — быки определенно настроены решительно и готовы продолжать движение к отметке $90, несмотря на «отвлекающие» сигналы», — полагает Мащенко.

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