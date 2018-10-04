Лондон, 4 октября, 2018, 11:39 — ИА Регнум. Руководство французского автоконцерна Peugeot уведомило, что компания временно прекращает работу над дизельными двигателями и полностью откажется от них, если на рынке не восстановится спрос на дизельные автомобили. Об этом пишет британский портал Autocar.

Spacekid Дизельный двигатель Peugeot 1.5

Ссылаясь на слова директора по развитию PSA Group Лорана Бланше, издание пишет, что Peugeot «не станет развивать линейку дизельных двигателей», так как у компании есть намерение оценить их «рыночные перспективы».

«Если в период с 2022 по 2023 год на рынке останутся 5% дизельных авто, мы полностью откажемся от таких моторов», — цитирует портал слова Бланше.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября глава Porsche Оливер Блуме заявил журналистам, что компания намерена отказаться от производства автомобилей с дизельным двигателем.

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