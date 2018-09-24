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Последствия дизельгейта: Porsche откажется от дизельных моторов

Техника

С 2019 года компания также сосредоточится на производстве электромобилей

Ингольштадт, Германия, 24 сентября 2018, 07:18 — REGNUM  Глава Porsche Оливер Блуме заявил журналистам, что компания намерена отказаться от производства автомобилей с дизельным двигателем. Интервью с ним было опубликовано 23 сентября в немецком издании Bild am Sonntag.

Руководитель автопроизводителя из Ингольштадта добавил, что компания намерена сконцентрировать усилия на производстве машин с бензиновыми и гибридными силовыми установками. Кроме того, с 2019 года Porsche также сосредоточится на производстве электромобилей.

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Напомним, компания Porsсhe является частью концерна Volkswagen, который в 2015 году попал в так называемый «дизельный скандал». В итоге автопроизводитель был вынужден отозвать около 22 тыс. машин марки Cayenne.

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