Москва, 4 октября, 2018, 09:48 — ИА Регнум. Доверие граждан России Вооруженным силам страны превысило рейтинг доверия президента РФ Владимира Путина. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сотрудниками «Левада-центра».

Виктор Корецкий. Воин Красной Армии, спаси! (фрагмент). 1942

Согласно итогам социологического опроса, за шесть лет количество граждан, доверяющих армии, удвоилось (66%). Отмечается, что год назад этот показатель составлял 69%. В то же время главе государства на сегодняшний день доверяют 58% респондентов, в то время как в сентябре 2017 года этот показатель составлял 75%.

Также следует отметить падение доверия граждан к спецслужбам. На сегодняшний день этот показатель составляет 50%, в сентябре 2017 года спецслужбам доверяли 57% респондентов. Рейтинг доверия участников опроса к религиозным организациям остался на прошлогоднем уровне — 48%, благотворительным организациям доверяют 38% опрошенных. Еще меньше граждан доверяют СМИ и МВД (по 31%), прокуратуре (29%) и судам (28%).

Следует также отметить, что уровень доверия правительству России составляет 27%, в сентябре 2017 года правительству доверяли 35% опрошенных. Верхней палате российского парламента доверяют 25% граждан (в 2017 — 35%), продолжают доверять Государственной думе 23% (в 2017 — 33%). «Антилидерами» в данном опросе остаются политические партии — им доверяют 16% респондентов.

Добавим, опрос проводился в период с 20 по 26 сентября 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения (1600 человек) в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах 52 регионов России.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров рассказал, что самый низкий уровень счастья в России был зафиксирован социологами в 1992 году.

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