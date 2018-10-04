Директор ВЦИОМ рассказал, как менялся уровень счастья в России с 1992 года

Калининград, , 08:00 — REGNUM Самый низкий уровень счастья в России был зафиксирован социологами в 1992 году, сообщил директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров на встрече в Балтийском федеральном университете (БФУ) им. И. Канта, сообщила пресс-служба вуза.

«Тогда 42% опрошенных сказали нам, что скорее счастливы, а 36% — что скорее несчастливы», — сказал социолог.

Он напомнил, что 1992 год был одним из сложных в истории современной России, однако несчастливых оказалось меньше, чем счастливых. Такое положение дел директор ВЦИОМ объяснил тем, что людям стыдно признавать, что они несчастливы, поэтому они прибегали к более высоким оценкам своего положения.

В будущем, по мере стабилизации, социологи зафиксировали тенденцию роста числа людей, называющих себя счастливыми. Даже в 1998-м году, когда произошел дефолт, несчастливыми себя назвали 25% опрошенных, а счастливыми — 60%.

Еще один кризисный год — 2008-й. Тогда 77% процентов респондентов назвали себя счастливыми, и только 15% — несчастливыми. Данные опроса за следующий год хорошо иллюстрируют влияние материального благополучия на наше самочувствие: в 2009 году от восьмипроцентного экономического роста Россия перешла к восьмипроцентному падению ВВП.

«Сократилось ли количество счастливых людей? Конечно! Намного? Нет. Тех, кто называл себя счастливыми, стало меньше всего на 6%. Этот показатель снизился с 77 до 71 процента», — сказал Федоров.

В 2015-м счастливыми себя считали 78%, в 2016 — ом 83%. Несчастливыми соответственно 15 и 6%.

Добавим, что одним из постоянных опросов, проводимых ВЦИОМ, является определение уровня счастья в России. Проведенное в марте 2018 года исследование показало, что 83% жителей России в целом считают себя счастливыми.

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