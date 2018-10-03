Санкт-Петербург, 3 октября, 2018, 18:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин около получаса назад прилетел в Санкт-Петербург, сообщают СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Глава российского государства проведет переговоры с федеральным канцлером Австрии Себастианом Курцем по проблематике российско-австрийских отношений и важнейшим международным темам.

Затем Путин и Курц будут присутствовать на торжественной церемонии открытия совместной художественной выставки Государственного Эрмитажа и венского Музея истории искусств «Имперские столицы: Санкт-Петербург — Вена. Шедевры музейных коллекций». В связи с мероприятием Эрмитаж сегодня закрыт для посетителей.

Как передает телеканал «Санкт-Петербург», в музее уже собрались 80 журналистов из России и Австрии, которые ждут начала переговоров.

Также в Петербурге президент России пообщается с финалистами конкурса «Учитель года — 2018» и проведет рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в СМИ и блогосфере появились предположения, что Георгий Полтавченко после встречи с президентом может подать в отставку. В Смольном ответили на это неофициальной публикацией фотографии уток, намекая на ложность слухов.

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