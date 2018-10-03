В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Полтавченко

Москва, , 13:54 — REGNUM В ходе поездки в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин встретится с губернатором города Георгием Полтавченко. Об этом 3 октября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, по приезду глава российского государства всегда встречается с главами регионов.

«Когда президент приезжает в какой-то город, то губернатор его так или иначе встречает», — ответил Песков на вопрос о встрече Путина с Полтавченко.

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Как сообщало ИА REGNUM, приезд в Санкт-Петербург Владимира Путина стал поводом для новой волны слухов о возможной досрочной отставке губернатора Северной столицы Георгия Полтавченко. Вторым основанием для таких предположений стал состоявшийся уход глав целого ряда российских регионов в последние дни.

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