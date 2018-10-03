Москва, 3 октября, 2018, 12:43 — ИА Регнум. 3 октября рубль торгуется в узком диапазоне на фоне неопределенности на глобальных рынках. Склонность к скупке риска приостановилась 2 октября, что привело к небольшому снижению валют развивающихся рынков к американскому доллару, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик компании «ФинИст» Альберт Кятов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Ситуация на отечественном фондовом рынке остается стабильной. Индекс Мосбиржи торгуется около исторических максимумов, индикатор долгового рынка RGBI прибавляет около 0,1% и находится у отметки 135,5. Однако, поддержки рублю это не оказывает, поскольку спрос исходит только со стороны резидентов, притока внешнего капитала в страну нет», — пояснил эксперт.

Дальнейшая динамика рубля будет зависеть от поведения доллара на глобальном рынке Forex. Если индекс доллара (DX) пробьет важный уровень сопротивления на отметке 95,50, то доллар начнет стремительно укрепляться ко всем валютам и быстрее остальных к валютам EM. В этом случае, пара USD/RUB сформирует разворот вверх с потенциалом роста до 67 в краткосрочной перспективе.

«Если же доллару не удастся взять рубеж в 95,50 и будет разворот вниз от этой отметки, то пара USD/RUB, вероятнее всего, еще раз протестирует диапазон 64,80−65. Катализатором движения может стать статистика по рынку труда от агентства ADP, которая выйдет 3 октября в 15:30 по мск», — полагает Кятов.

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