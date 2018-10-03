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Рубль перешёл в режим коррекции

Экономика

Определенную роль в коррекции рубля сыграл небольшой откат цен на нефть

Рубль перешёл в режим коррекции
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рубли

Москва, 3 октября 2018, 09:22 — REGNUM  Рубль 2 октября перешел к коррекции, которая, правда, носила сдержанный и поступательный характер. Это может говорить о том, что игроки просто частично фиксируют прибыль после достижения психологических уровней 65 рублей и 75 рублей по доллару и евро соответственно. Обе валюты восстановились в пределах 0,5%, и доллар снова чувствовал себя увереннее единой валюты, которая упала к отметке 1.15 на Форексе, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

«На самом деле прекращение роста курса рубля было ожидаемым и практически неминуемым. Пара евро/рубль дошла не только до психологической поддержки — в районе уровня 75 рублей также проходит 100-дневная скользящая средняя, которая остановила напор покупателей российской валюты после энергичного и практически непрерывного восстановления, которое длилось с 10 сентября», — пояснил эксперт.

Определенную роль в коррекции рубля сыграл небольшой откат нефти от новых четырехлетних максимумов выше отметки $85 по сорту Brent. Также имело место некоторое ухудшение интереса к риску, отнявшее часть энергии у российской валюты.

«В ближайшей перспективе рубль будет консолидироваться с нисходящим уклоном в паре с долларом, который перешел в оборону на Форексе после нескольких дней уверенного роста. Пара евро/рубль, которая просела сильнее, может перейти к более уверенному восполнению потерь и вернуться за пределы уровня 76 рублей без особых усилий», — считает Ковалев.

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