Минск, 7 октября, 2018, 07:52 — ИА Регнум. Станет ли назначение нового чрезвычайного и полномочного посла РФ в Белоруссии Михаила Бабича открытием нового этапа взаимодействия двух стран, обсуждает автор ИА REGNUM Георгий Шкловский.

Ombudsmanrf.org Флаги России и Белоруссии

Линия поведения предыдущего российского посла Александра Сурикова, проявлявшего исключительную лояльность к белорусским властям, принесла не самый лучший результат. Чрезмерная лояльность не оставляет места для диалога, а отношения двух стран, как показывают неоднократные встречи их лидеров, как раз в диалоге и нуждаются. С этим согласен и Александр Лукашенко, рассказавший о достигнутых с Владимиром Путиным договоренностях, продвижение которых в жизнь и станет важнейшей задачей и полем деятельности российско-белорусской дипломатии.

При этом многие вопросы, связанные с недостаточной эффективностью взаимодействия России и Белоруссии, находятся в экономической сфере, точнее, в области ее регулирования. Очевидно, что вместо взаимообвинений России и Белоруссии необходимо последовательное решение накопившихся решений, требующих реализации. Но и, кроме экономических, существует целый ряд чисто политических вопросов, в том числе и взаимоотношения с Украиной, так что новому послу России открывается широкий фронт работ.

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