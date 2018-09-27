Начнёт ли посол Бабич промышленную кооперацию Белоруссии и России?

Георгий Шкловский, , 15:08 — REGNUM

Назначение Михаила Бабича чрезвычайным и полномочным послом в Белоруссии, а также специальным представителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией происходило в нервной обстановке. Александр Лукашенко с начала года около десятка раз встречался с президентом России и обсуждал вопросы выделения Белоруссии российской «поддержки» — кредитами, льготами и преференциями. Тяжёлая социально-экономическая ситуация в республике стимулировала настойчивость белорусского лидера.

Михаил Бабич сменил в российском посольстве Александра Сурикова, известного своей лояльностью к белорусским властям и оставившего после себя не лучшее наследство. На нового посла, полномочия которого усилены статусом президентского спецпредставителя, возлагают особые надежды и в Москве, и в Минске.

«Я очень рассчитываю на то, что новый российский посол сделает все от него зависящее, чтобы приумножить уже достигнутое на этом пути, придать новый импульс взаимодействию во всех сферах. Тем более с Президентом России Владимиром Путиным совсем недавно мы провели обстоятельные переговоры и достигли договоренностей по всем вопросам, стоящим на повестке дня. Убежден, что у вас имеются для этого необходимые возможности и, как мне сказал Президент, широчайшие полномочия», — цитирует пресс-служба президента Белоруссии речь Александра Лукашенко на состоявшейся 25 сентября церемонии вручения верительных грамот.

До церемонии посол России сказал: «Необходимы новации и придание динамики этой работе с учетом решений, принятых, в том числе, президентами в Сочи. Безусловно, все это будет реализовано в практической деятельности, и нам предстоит над этим работать».

В этом году лидеры Союзного государства Белоруссии и России встречались в Сочи несколько раз. По всей видимости, Бабич имел ввиду переговоры в Сочи 21 сентября — седьмую с начала года встречу на президентском уровне, которой предшествовали переговоры в Сочи 22 августа и многочисленные контакты на уровнях правительств и министерств Белоруссии и России. Как уже отмечалось, итоги переговоров общественности представлены не были, и Бабич пообещал: «Будет еще дополнительная встреча в Душанбе, где будут окончательно согласованы какие-то детали, и после этого будет объявлен официальный результат».

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Тем не менее, о содержании переговоров 21 сентября стало известно из официального сообщения о совещании, которое Лукашенко провёл на следующий день в Минске с членами правительства. Примечательно, что к вопросам самого совещания в сообщении относилась только одна фраза руководителя республики: «Прежде всего, связанные с так называемой перетаможкой, поставками Беларуси темных нефтепродуктов, поставками природного газа и оплаты природного газа со стороны Беларуси». Всё остальное сообщение касалось вопросов, которые обсуждались накануне в Сочи.

Лукашенко отметил, что «это были даже не сложные, а тяжелые переговоры. Но результативные». В частности, в Сочи обсуждались политические вопросы: взаимоотношения России и Белоруссии в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и дальнейшего строительства Союзного государства, по ОДКБ, СНГ, и «прежде всего — Украина».

Среди экономических вопросов обсуждены взаимные претензии по поставкам белорусской сельскохозяйственной продукции в Россию. Лукашенко в данной связи отметил: «Мною был поставлен вопрос, притом жестко, уже во втором заседании в широком составе о том, что нам негоже действовать таким образом, как мы сейчас действуем. Особенно со стороны России. Что-то не понравилось — закрыли предприятие. И сегодня четыре с половиной десятка молокоперерабатывающих предприятий и, наверное, два с половиной десятка мясоперерабатывающих не имеют возможности в полном объеме поставлять свою продукцию на российский рынок». Примечательно, что 24 сентября Россельхознадзор проинформировал о запрете с 26 сентября ввоза продукции с ещё одного белорусского предприятия.

Обсуждались в Сочи и проблемы машиностроительных комплексов. «В том ключе, что нам не надо было бы повторять одно и то же производство, создавая предприятия, особенно в России», — уточнил Лукашенко, и привёл в пример создание в России предприятия по выпуску автомобилей большой грузоподъемности — конкурента БелАЗ. «Обращено было внимание на работу по кооперации, как это было и ранее», — также сказал он и, очевидно, намекая на провал «пяти пилотных проектов» в промышленной кооперации.

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В Сочи обсуждался также блок финансовых проблем, среди которых — выделение официальному Минску кредитных ресурсов ЕАБР в общем объеме $2 млрд: республика не получила последние два транша (пяьтый транш был в октябре 2017 года). До этого, в апреле ЕАБР информировал, что республика не выполнила условия предоставления кредита (5 из 25 показателей). Лукашенко также сообщил, что обсуждался «вопрос о рефинансировании долга в $1 млрд» и заявил, что Россия должна продлить срок возврата кредита на строительство БелАЭС и снизить процентную ставку по нему до «примерно до 3%», с чем Москва якобы согласилась.

Также обсуждалась проблема пересечения белорусско-российской границы гражданами третьих стран. Когда Белоруссия в одностороннем порядке ввела «безвиз» для иностранцев, то ФСБ ответила усилением паспортного контроля на границе с Белоруссией, а Минобороны РФ укрепило военную инфраструктуру на западных рубежах.

По словам Лукашенко, самый главный вопрос, который обсуждался в Сочи, был связан с возвратом денежных средств от «перетаможки» сырой нефти в белорусский бюджет. «А также вопрос переработки в Белоруссии тёмных нефтепродуктов, к примеру, мазута, который покупался нашими компаниями у российских, перерабатывался, а нефтепродукты реализовывались на белорусском и зарубежных рынках», — уточнил он. И добавил, что вопроса почти нет — «фактически он решен».

Сущность схемы «перетаможки» заключалась в том, что в 2017 году Минск и Москва договорились о поставках в Белоруссию 24 млн т российской нефти при том, что белорусские НПЗ физически не могли переработать больше 18 млн т и 6 млн т экспортировались с зачислением экспортных пошлин в белорусский госбюджет («перетамаживались»). Схема понадобилась для субсидирования цены на газ для Белоруссии, из-за чего в 2015—2016 годах произошла очередная «газовая война» между Москвой и Минском.

На сочинских переговорах 22 сентября был затронут вопрос табачного рынка и акцизов, квоты на российские разрешения для белорусских грузоперевозчиков, обеспечение равных условий хозяйствования. Президентская пресс-служба проинформировала также: «В закрытом режиме обсужден блок военно-политических вопросов».

Также 22 сентября Александр Лукашенко и Владимир Путин по телефону «дополнительно обсудили и нашли решение по главному вопросу сочинской повестки переговоров», сообщила пресс-служба президента РБ. «В частности, окончательно решен вопрос об исполнении договоренностей по поступлению в бюджет Беларуси средств от таможенных пошлин за сырую нефть и о расчетах Беларусью за поставляемый природный газ компании «Газпром», — сказано в сообщении.

Затем, 24 сентября Лукашенко принял с докладами госсекретаря Совбеза Станислава Зася и председателя Госпогранкомитета Анатолия Лаппо, обсудив с ними перспективу увеличения численности пограничников. Лукашенко сказал: «Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной. Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется».

Возможно, проблема ввоза оружия из Украины была для отвода глаз. Ранее, 2 июня Лукашенко посетил погранвойска и заявил, что они могут понадобиться для введения полноценного пограничного контроля на границе с Россией, а поэтому будет сокращаться армия, но не погранвойска. Летом заявление Лукашенко вызвало оправданный интерес и реакцию, однако осенью мало кто обратил внимание на взаимосвязь июньских и сентябрьских заявлений на тему белоруской границы.

Михаил Бабич участвовал в сочинских переговорах. Понятна его сдержанность как вступающего в должность дипломата. Однако скрывать особо нечего: и в Белоруссии, и в России прекрасно осведомлены о том, что Александр Лукашенко хочет получить от Москвы. Если российские чиновники не желают комментировать происходящее — значит, это будут делать политические комментаторы. Однако в этом случае на официальных лиц ложится ответственность за создание проблемы дефицита информации, что напрямую влияет на качество экспертизы.

Понимая, что от облечённого особыми полномочиями представителя России ждут результатов в Москве, Михаил Бабич уже 26 сентября направился в Могилёв. В белорусском областном центре российский посол лично ознакомился с подготовкой встречи Александра Лукашенко с Владимиром Путиным в рамках запланированного на 10−12 октября масштабного V Форума регионов Белоруссии и России.

Есть и ещё один важный вопрос, который Бабичу предстояло выяснить и доложить об итогах президенту России. Как президентский спецпредставитель, он будет это делать напрямую — в отличие от обычных послов, докладывающих в МИД, который подотчётен правительству РФ. Вопрос этот касается той самой промышленной интеграции и кооперации, о которой много лет говорили Владимир Семашко и другие представители Совмина Белоруссии, и о которой говорил Лукашенко 22 сентября на совещании в Минске в присутствии того же Семашко — уже освобождённого от обязанностей вице-премьера, курировавшего не только ТЭК, но и промышленность.

Лукашенко наложил вето на реализацию проектов промышленной кооперации, заявленных в пакете первых «пяти пилотных». Самый известный и медийно «раскрученный» среди них — автомобильный холдинг «Росбелавто», предусматривающий слияние МАЗ с КАМАЗ. Однако есть в том пакете и ещё один проект, предусматривавший объединение ОАО «Гродно Азот» и ОАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим». Условия российского инвестора не устроили Лукашенко и российская компания инвестировала в создание новых производств в РФ.

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Бабич изучил особенности и перспективы кооперации в химпроме при посещении белорусского госпредприятия «Могилёвхимволокно». Оно интересно ещё и тем, что полностью зависит от поставок российского сырья (нефтепродуктов) и около половины своей продукции экспортирует в Россию. Там он обсудил ситуацию с гендиректором предприятия Петром Рудником, который рассказал о привлечении российских инвестиций на модернизацию госпредприятия, а также о перспективе создания аналогичного производства в российском «городе ткачих» Иваново. В ходе визита Бабичч сделал несколько важных заявлений — по поставкам нефтепродуктов и газа.

«Поддержано предложение наших белорусских партнёров — объем, который поставляется для нужд нефтехимии, будет увеличен на 10−15% в 2019 году по отношению 2018 году», — сообщил Бабич.

Таким образом, объем поставок российских светлых нефтепродуктов не сократится, а вырастет. Договорённости по поставкам тёмных нефтепродуктов пока нет, вопрос обсуждается на уровне президентов и итог они объявят позже. Кроме того, в силе остаются принципиальные договорённости по газу, отметил посол России.

«Цена на газ у нас была установлена на 2018−2019 годы, — сказал Бабич. — Она, как подписано в соглашении, такой и сохранится. Те механизмы компенсации стоимости газа тоже работают, никаких изменений не претерпят в этой части. Все выплаты, которые по этому соглашению должны были быть произведены, будут произведены».

Таким образом, цена на газ составит $127 за тысячу кубометров, схема «перетаможки» будет действовать и в 2019 году. Очевидно, потерпели фиаско предпринимавшиеся в Москве попытки разграничить нефть и газ, открыть отдельный счёт спонсирования Белоруссии вместо запутанных схем «поддержки».

Кроме того, посол России изучил инвестиционный климат в Белоруссии на примере стройплощадки ещё одного предприятия — «Омск карбон Могилёв» (группа компаний «Омск карбон»). Россия по-прежнему остаётся главным инвестором в белорусскую экономику (почти половина инвестиций по итогам 2017 года), однако обеспечение гарантий собственности в другой части Союзного государства по-прежнему является проблематичным. Уведенным Бабич остался доволен и назвал российский инвестиционный проект в Могилёве «одним из самых интересных».

«Это предприятие будущего во всех отношениях», — сказал Бабич, оставшийся довольным увиденным. Пятая часть продукции нового производства будет ориентирована на белорусский рынок.

В программе могилёвского визита Михаила Бабича значится также посещение Российско-белорусского университета. Не столь уж малозначительное мероприятие, учитывая подъём национализма в Белоруссии и проведение властями республики жёсткой «белорусизации». Впрочем, решение гуманитарных проблем Москву сейчас заботит гораздо меньше, чем «разруливание» экономических проблем.

В отношении Украины до «майдана» Россией проводилась та же политика: развиваем экономические отношения, «поддерживаем» финансами, льготами и преференциями, во внутреннюю политику не лезем, контактируем с официальной властью в лице «первого лица». Запад вложил несколько миллиардов в подготовку своих агентов влияния и забрал Украину целиком, вместе с российскими инвестициями и упущенными выгодами на так и не подсчитанные суммы. Хотя многим понятно, что расходы России были на порядки больше капиталовложений геополитических соперников.

Промышленная кооперация между Белоруссией и Россией может состояться только в одном случае: если в Минске чётко осознают безальтернативность интеграции с Россией. Для этого требуется принципиальное решение единственного белорусского политика — Александра Лукашенко. При этом Россия должна подстраховаться на случай, если он будет исполнять своё обещание так же, как российскому инвестору из пивоваренной компании «Балтика» или как в случае обещания признать независимость Южной Осетии и Абхазии.

Михаил Бабич не может принять решение за Александра Лукашенко — ни по вопросам промышленной кооперации Белоруссии и России, ни по интеграции в рамках Союзного государства Белоруссии и России. Если дальнейшее выполнение союзного договора для Минска обременительно, если выполнение союзнического долга слишком накладно, то ничто не мешает ограничиться уровнем торговли и СП. На просторах России много совместных предприятий с самыми разными странами, даже не «братскими». Однако в случае чего и Москва не будет считать себя связанной дополнительными обязательствами.