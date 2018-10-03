Москва, 3 октября, 2018, 11:16 — ИА Регнум. Временно исполняющим обязанности главы Республики Хакасия назначен Михаил Развожаев, говорится на сайте Кремля.

Kremlin.ru Михаил Развожаев

Сегодня, 3 октября, с Развожаевым встретился президент РФ Владимир Путин.

«Руководитель Хакасии Зимин подал в отставку: это и понятно, он отказался от дальнейшей борьбы в ходе предвыборной кампании. Но Сибирь вы знаете, там уже по ночам заморозки, нужно довести до полного завершения подготовку к зиме, нельзя ни на один день упускать из виду проблемы социального характера. Там много вопросов, которые требуют постоянного внимания, и не просто внимания, а руководства этими непростыми, сложными процессами», — сказал глава государства.

И просил Развожаева взять под контроль ситуацию в республике:

«Просьба заключается в том, чтобы вы выехали в Хакасию, поработали там в течение месяца, взяли под контроль ситуацию в республике, в том числе и по социально-экономическим проблемам, помогли провести чистые, открытые и в полном смысле отвечающие нашим законам выборы».

Путин отметил, что потом Развожаев вернётся в Москву:

«И потом, я готов, обещаю, что сделаю это, верну вас в Москву и, безусловно, найду вам применение в федеральных органах — вы сейчас уже заместитель федерального министра — в соответствии с вашими знанием, опытом и вашими, в хорошем смысле этого слова, амбициями».

Напомним, Михаил Развожаев работал в Красноярске и дослужился до заместителя руководителя администрации губернатора края. Затем работал в министерстве по делам Северного Кавказа.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Хакасией с 2009 года руководил Виктор Зимин. В сентябре 2018 года он проиграл выборы главы коммунисту Валентину Коновалову. Оба кандидата набрали менее 50% голосов, 23 сентября должен был состояться второй тур выборов. Однако 21 сентября стало известно, что Зимин снялся с выборов.

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Второй тур перенесли на 7 октября. За губернаторское кресло должны были побороться коммунист Коновалов и кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин, занявший в первом туре третье место с результатом 11,23%. Однако и Филягин с выборов снялся.

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Возможность принять участие во втором туре появилась у кандидата от «Партии роста» Александра Мяхара (четвёртое место в первом туре с результатом 6,61%). Примет ли он участие в повторном голосовании, пока неизвестно.