Хакасия: неопределённость с исходом губернаторских выборов сохраняется

Абакан, , 18:41 — REGNUM Информация, полученная ИА REGNUM 30 сентября от собственных источников, подтвердилась. Сегодня, 2 октября, стало известно, что кандидат в главы Хакасии от «Справедливой России» Андрей Филягин снялся с губернаторских выборов. Это подтвердил руководитель избирательного штаба Филягина.

Читайте также: Справоросс снялся с выборов главы Хакасии?

Теперь второй тур выборов будет перенесён. Соперником кандидата от КПРФ Валентина Коновалова может стать кандидат от «Партии роста» Александр Мяхар, занявший в первом туре губернаторских выборов четвёртое место с результатом 6,61%. Если и Мяхар откажется от участия в выборах, то Коновалов останется в бюллетене единственным кандидатом и должен будет набрать не менее 50% голосов. Однако возможен и такой исход, что Коновалов не наберёт необходимого количества голосов, тогда будут объявлены новые выборы. Таким образом, утверждение о том, что в Хакасии сохраняется неопределённость с исходом губернаторских выборов, актуально.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, выборы главы Хакасии прошли 9 сентября 2018 года. Действующий глава, единоросс Виктор Зимин, который руководит республикой с 2009 года, получил поддержку 32,42% избирателей. Его обогнал кандидат от КПРФ Валентин Коновалов, за которого проголосовали 44,81% избирателей. 23 сентября они должны были побороться на втором туре губернаторских выборов. Однако Зимин с выборов снялся.

Читайте также: Глава Хакасии: «Я принял решение. Я ухожу»

Второй тур перенесли на 7 октября. В повторном голосовании должны были принять участие коммунист Валентин Коновалов и кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин, получивший в первом туре третий результат (11,23%).

Сегодня, 2 октября, стало известно, что Филягин проигнорировал теледебаты. Местные СМИ сделали вывод, что он всё-таки откажется от борьбы.

Читайте также: Кандидат в главы Хакасии не явился на дебаты

В связи с отказом Филягина от участия в выборах второй тур вновь будет перенесён.

Читайте ранее в этом сюжете: Андрей Филягин отказался от участия в выборах главы Хакасии