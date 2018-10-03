Абакан, 3 октября, 2018, 05:46 — ИА Регнум. Мэр Абакана Николай Булакин рассказал, зачем в октябре ездил в Москву. Как передают хакасские массмедиа, ссылаясь на слова градоначальника, Булакина вызвали в администрацию президента РФ, где состоялась рабочая встреча с первым заместителем руководителя администрации Сергеем Кириенко.

Мэрия.абакан.рф Николай Булакин

На встрече обсуждались выборы в Хакасии, передаёт телеканал «Абакан 24». Вернулся Булакин из столицы 2 октября.

«Скрывать не буду, мне было сделано предложение взять на себя исполнение обязанностей главы региона. Но я отказался», — цитирует Николая Булакина издание «Хакасия».

Градоначальник подчёркивает, что в таком случае ему бы пришлось снять с себя обязанности главы Абакана:

«А я не хочу этого делать. Меня только что избрали, горожане оказали мне доверие. Выборы состоятся, кого-то изберут, а мне потом что делать? Мои доводы были восприняты. О результатах беседы будет доложено президенту».

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Хакасии сохраняется неопределённость с исходом губернаторских выборов. 9 сентября в республике выбирали главу, действующий руководитель, единоросс Виктор Зимин получил 32,42% и проиграл кандидату от КПРФ Валентину Коновалову (44,81%). 23 сентября должен был состояться второй тур, но Зимин 21 сентября снялся с выборов.

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Второй тур перенесли на 7 октября, за губернаторское кресло должны были побороться Коновалов и кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин (третье место в первом туре с результатом 11,23% — прим. ИА REGNUM ). Однако 2 октября стало известно, что Филягин также с выборов снялся. Теперь второй тур вновь будет перенесён.

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И если кандидат, занявший четвёртое место (Александр Мяхар от «Партии роста»), также откажется от борьбы, имя Коновалова окажется в бюллетене единственным, но ему нужно будет набрать более 50% голосов. Если он не сумеет этого сделать, тогда будут объявлены новые выборы.