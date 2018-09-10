Выборы мэра и депутатов Абакана: итоги

Абакан, , 10:37 — REGNUM Выборы главы города Абакана (Хакасия) и депутатов горсовета Абакана признаны состоявшимися. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 сентября в горадминистрации.

По данным Абаканской городской территориальной избирательной комиссии, за действующего мэра Николая Булакина («Единая Россия») проголосовали 35 323 человека — 77,63%. Второе место заняла кандидат от КПРФ Анастасия Мох — 8,85% (4028), третье — кандидат от ЛДПР Андрей Эртель (4,49% — 2044), четвёртое — кандидат от «Зелёных» Сергей Ербягин (3,05% — 1388), пятое — кандидат от «Коммунистов России» Ирина Тангаева (2,32% — 1057), шестое — самовыдвиженец Василий Мельцер (0,82% — 372).

В выборах приняли участие 45 647 избирателей, явка составила 35,55%. В списки для голосования было включено 128 385 избирателей.

Что касается горсовета Абакана, по результатам голосования в муниципальный парламент, преодолев необходимый пятипроцентный барьер, прошли все шесть партий: «Единая Россия» — 13 113 голосов (28,83%); КПРФ — 10 901 (23,97%); ЛДПР — 10 094 (22,19%); «Партия пенсионеров» — 3236 (7,11%); «Справедливая Россия» — 3150 (6,93%); «Коммунисты России» — 3109 (6,83%).

Администрация Абакана также привела предварительные итоги голосования по одномандатным округам. На округе №1 победила Людмила Огурцова; №2 — Владимир Михеев; №3 — Евгений Панков; №4 — Наталья Абышева; №5 — Евгения Мастрич; №6 — Александр Семёнов; №7 — Елена Мешкаускене; №8 — Татьяна Макарова; №9 — Людмила Степанова; №10 — Римма Байкалова; №11 — Татьяна Туревич; №12 — Елена Крикьянц; №13 — Алла Селиваненко; №14 — Альберт Тупикин.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, на выборах мэра Абакана в 2013 году победу одержал также Николай Булакин. Тогда он набрал 33 877 голосов (81,79%). Второе место занял Александр Семёнов, выдвинутый КПРФ (3953 — 9,54%). Явка превысила 28%.

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