Рим, 2 октября, 2018, 19:12 — ИА Регнум. Ответственность за значительное падение итальянских биржевых индексов лежит не на правительстве страны, а на Еврокомиссии, заявил во вторник, 2 октября, вице-премьер Луиджи Ди Майо, передает информагентство Ansa.

Paolobon140 Итальянская фондовая биржа

Кому-то «показалось мало» снижения индексов днем ранее, поэтому утром во вторник руководители Еврокомиссии, даже не видевшие критикуемого ими текста бюджета Италии, выступили с новыми резкими заявлениями, отметил вице-премьер.

«В ближайшее время мы представим проект бюджета. А инвесторы нам скажут: Еврокомиссия его уже отвергла. Рынки отреагировали не на бюджет. Они отреагировали на действия Еврокомиссии», — заявил Ди Майо.

Ранее правительство Италии утвердило проект бюджета на 2019 год, предусматривающий повышение дефицита бюджета с 2 до 2,4% ВВП ради исполнения предвыборных обещаний, в частности, снижения пенсионного возраста, отмены запланированного повышения НДС и введения «дохода от гражданства», а также для наращивания государственных инвестиций в инфраструктуру.

Проект не нарушает правил ЕС — дефицит должен быть не выше 3% ВВП. Но власти ЕС недовольны, они отмечают, что наращивать дефицит в Италии в условиях высокого госдолга (более 100% ВВП) неприемлемо. В Италии же уверены, что бюджетный маневр пойдет на пользу экономике, стране нужны реформы и инвестиции. Министры отмечают, что аналогичное повышение уровня дефицита в других странах ЕС, а также в Италии при прежних правительствах, не вызывало у евробюрократов никаких вопросов.

После заявлений главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера о том, что действия Италии могут привести к «концу евро», ускорилось падение итальянских биржевых индексов. Ранее столь значительное снижение наблюдалось в 2014 году. Лидеры обеих правящих партий Италии вице-премьеры Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини заявили, что Еврокомиссия пытается с помощью резких заявлений и биржевой паники заставить их изменить свое решение, но ей это не удастся. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в свою очередь отметил, то ЕС может ввести в отношении Италии дополнительные меры принуждения.

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