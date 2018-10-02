Сальвини отказался говорить о Юнкере: «Я разговариваю только с трезвыми»

Рим, , 18:43 — REGNUM Вице-премьер Маттео Сальвини отказался отвечать на вопрос журналистов относительно заявлений главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, сообщает Il Fatto Quotidiano во вторник, 2 октября.

«Я разговариваю только с трезвыми», — заявил вице-премьер.

Итальянские СМИ напоминают, что летом 2018 года после одного из форумов ЕС польские журналисты распространили видеозапись, на которой целая группа политических лидеров во главе с Петром Порошенко помогают Юнкеру дойти от одного здания до другого. Главе Еврокомиссии было тяжело держаться на ногах.

Впрочем, после такого вступления Сальвини все-таки прокомментировал заявления Юнкера о бюджете Италии:

«Его заявления не лезут ни в какие ворота. Прежде чем открывать рот, ему надо бы выпивать пару стаканов воды и перестать пугать всех несуществующими угрозами. Кое-кто в Брюсселе слишком много болтает, чтобы, по-видимому, скупить наши компании по цене ниже себестоимости».

Ранее правительство Италии утвердило проект бюджета на 2019 год, предусматривающий повышение дефицита бюджета с 2 до 2,4% ВВП ради исполнения предвыборных обещаний, в частности, снижения пенсионного возраста, отмены запланированного повышения НДС и введения «дохода от гражданства», а также для наращивания государственных инвестиций в инфраструктуру.

Проект не нарушает правил ЕС — дефицит должен быть не выше 3% ВВП. Но власти ЕС недовольны, они отмечают, что наращивать дефицит в Италии в условиях высокого госдолга (более 100% ВВП) неприемлемо. В Италии же уверены, что бюджетный маневр пойдет на пользу экономике, стране нужны реформы и инвестиции. Министры отмечают, что аналогичное повышение уровня дефицита в других странах ЕС, а также в Италии при прежних правительствах, не вызывало у евробюрократов никаких вопросов.

После заявлений главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера о том, что действия Италии могут привести к «концу евро», ускорилось падение итальянских биржевых индексов. Лидеры обеих правящих партий Италии вице-премьеры Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини заявили, что Еврокомиссия пытается с помощью резких заявлений и биржевой паники заставить их изменить свое решение, но ей это не удастся. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в свою очередь отметил, то ЕС может ввести в отношении Италии дополнительные меры принуждения.

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